ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ

Спецпроект «Известий» о волонтерском движении в России: о тех, кто помогает, и для тех, кто хотел бы это делать, но пока не знает, как. Здесь можно узнать истории молодых людей из разных регионов, которые уже создали собственные инициативы в разных сферах — от поддержки пожилых людей до спасения старинных зданий. А еще — послушать подкасты с представителями различных фондов и благотворительных организаций, чтобы узнать, как устроена их работа, в какой помощи они нуждаются и что можно сделать, чтобы присоединиться к ним.

