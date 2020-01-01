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ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ
Спецпроект «Известий» о волонтерском движении в России: о тех, кто помогает, и для тех, кто хотел бы это делать, но пока не знает, как. Здесь можно узнать истории молодых людей из разных регионов, которые уже создали собственные инициативы в разных сферах — от поддержки пожилых людей до спасения старинных зданий. А еще — послушать подкасты с представителями различных фондов и благотворительных организаций, чтобы узнать, как устроена их работа, в какой помощи они нуждаются и что можно сделать, чтобы присоединиться к ним.
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подкасты
Представители благотворительного сектора — о том, как устроена их работа: от зоозащиты до тушения лесных пожаров.
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помощь пожилым
В России живут миллионы одиноких бабушек и дедушек. Что можно сделать, чтобы поддержать их?
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Помощь зданиям
Куда идти и с чего начинать, если хотите спасать старинные особняки?
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Помощь животным
Как помочь попавшим в беду четвероногим и в ком нуждаются зоозащитники?
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Помощь на стадионе
Кто такие волонтеры спорта и как стать одним из них?
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Помощь природе
Что можно сделать, не покидая собственного города, и как отправиться в экспедицию в другие регионы?
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Новости
Главное о жизни добровольцев по всей стране сегодня.
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ИЛЛЮСТРАЦИИ:
icons8.ru; stories/Freepik; slidesgo/Freepik